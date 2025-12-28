Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеСкандал вокруг Долиной
Новости политики

Подполковник Дэвис заявил, что Россия не согласится на украинский мирный план

Подполковник Дэвис: у Зеленского нет шансов продвинуть свой мирный план
DanielLDavis1/X

Россия не согласится на мирный план, который представил украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис на своем YouTube-канале.

«Нет никаких шансов, что Россия на это согласится. <...> Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может», — сказал Дэвис.

По его мнению, требования украинской стороны по поводу гарантий безопасности, территориям, а также по поводу членства в НАТО не учитывают реальное положение Украины на переговорах.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ вариантом мирного плана из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими.

Ранее Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27518839_rnd_8",
    "video_id": "record::5c2b5371-155a-4c99-8169-7e0b76ea7837"
}
 
Теперь вы знаете
Россияне глохнут после гриппа. Насколько это серьезно и обратимо
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+