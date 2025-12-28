Подполковник Дэвис заявил, что Россия не согласится на украинский мирный план

Россия не согласится на мирный план, который представил украинский президент Владимир Зеленский. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дениэл Дэвис на своем YouTube-канале.

«Нет никаких шансов, что Россия на это согласится. <...> Путин с лета неоднократно говорил, — и на дипломатическом уровне, и лично, — что никаких переговоров по этим пунктам быть не может», — сказал Дэвис.

По его мнению, требования украинской стороны по поводу гарантий безопасности, территориям, а также по поводу членства в НАТО не учитывают реальное положение Украины на переговорах.

24 декабря Зеленский поделился со СМИ вариантом мирного плана из 20 пунктов. Документ включает гарантии безопасности для Украины и Европы, закрепление численности ВСУ на уровне 800 тысяч человек в мирное время и проведение президентских выборов в самой ближайшей перспективе. При этом в опубликованном тексте нет четкого решения территориального вопроса, а Крым и Донбасс не признаются российскими.

Ранее Трамп сообщил, что планирует поговорить с Путиным в ближайшее время.