Зеленский заявил, что выборы в Донбассе возможны лишь после развода войск

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о выборах в Донбассе можно будет говорить лишь после встречи в «нормандском формате». Об этом сообщает kp.ru.

Он добавил, что сначала необходимо довести до конца вопрос обмена людей, затем разведения войск.

Также Зеленский сказал, что диалог может быть лишь теоретический, уточнив, что условия для него прописаны в минских договоренностях.

Лишь после решения всех деталей стоит начинать разговор о выборах на оккупированных территориях.

«Если мы считаем, что Донбасс – это Украина, то местные выборы там должны пройти по украинскому законодательству», - сделал акцент украинский лидер.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в СБУ.