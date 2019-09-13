Зеленский рассказал, после чего возможны выборы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в местные органы власти в Донбассе, предусмотренные минскими соглашениями, будут возможны лишь после разведения сил по всей линии соприкосновения, сообщает ТАСС.

По его словам, в первую очередь будут разведены войска в Золотом и Петровском, а затем и по всей территории, которая составляет около 400 км.

Он также добавил, что процедура должна проходить по украинским законам.

«Местные выборы там должны быть, но по украинскому законодательству», — заявил Зеленский.

Отмечается, что основу мирного урегулирования конфликта в Донбассе составляют минские соглашения. Помимо режима прекращения огня, отвода вооружений, создания зон безопасности, проведения амнистии, возобновления экономических связей и социальных выплат жителям Донбасса они также включают в себя конституционную реформу на Украине. Она должна дать особый статус управления отдельным районам Донецкой и Луганской областей.

Ранее Зеленский призвал сохранить санкции против России.