Зеленский оценил возможность выборов в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением насчет проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер заявил, что пока об этом говорить преждевременно.

Зеленский отметил, что сначала нужно провести встречу в «нормандском формате».

По его мнению, до этого момента возможен только теоретический диалог по поводу выборов в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что для проведения разговора про формат выборов сначала должны решиться вопросы обмена людей, а также разведения войск.