Зеленский оценил возможность выборов в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением насчет проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Украинский лидер заявил, что пока об этом говорить преждевременно.
Зеленский отметил, что сначала нужно провести встречу в «нормандском формате».
По его мнению, до этого момента возможен только теоретический диалог по поводу выборов в Донбассе.
Зеленский подчеркнул, что для проведения разговора про формат выборов сначала должны решиться вопросы обмена людей, а также разведения войск.