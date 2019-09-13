Зеленский оценил возможность выборов в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в... Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
Президент Украины Владимир Зеленский на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в...
РИА «Новости»

Президент Украины Владимир Зеленский поделился мнением насчет проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер заявил, что пока об этом говорить преждевременно.

Зеленский отметил, что сначала нужно провести встречу в «нормандском формате».

По его мнению, до этого момента возможен только теоретический диалог по поводу выборов в Донбассе.

Зеленский подчеркнул, что для проведения разговора про формат выборов сначала должны решиться вопросы обмена людей, а также разведения войск.