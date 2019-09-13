Зеленский назвал дипломатию единственным способом для достижения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что достичь мира в Донбассе можно только при помощи дипломатии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Украинский лидер отметил, что необходимо завершить военный конфликт в Донбассе и «вернуть свои территории».

«Я неоднократно говорил, единственный путь к этому – это дипломатия», — заявил Зеленский.

С такой речью глава Украины выступил в пятницу, 13 сентября, во время ежегодного форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

Ранее сообщалось, что Зеленский поделился секретом счастья.