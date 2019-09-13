Зеленский поделился секретом счастья

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главный критерий счастья, сообщает РИА «Новости».

По его словам, счастье – это счастливая семья.

«Моя жена тут, когда она улыбается, я счастливый, почему бы и нет...», — сказал глава государства.

Он отметил, что среднестатистическая украинская семья сейчас не счастлива, так как ее члены не собираются вместе за одним столом, поскольку некоторые участвуют в военном конфликте в Донбассе, а другие уехали на заработки за границу.

Также Зеленский рассказал, что не уверен, счастлив ли он занимать должность президента, однако непременно счастлив быть именно президентом Украины.

Ранее украинский лидер назвал счастьем видеть преступника на нарах, а не на Мальдивах.