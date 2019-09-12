Захарова заявила о незаконном проникновении в торгпредство РФ в Лондоне

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала, что неизвестный человек проник в торговое представительство страны в Лондоне и разгромил территорию. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, неизвестный злонамеренно проник на территорию представительства и повредил недвижимость и автомобили торгпредства.

Она отметила, что это произошло буквально на днях в Лондоне.

Также Захарова рассказа о обескуражившей ее реакции местной полиции на данный инцидент.

«Нам было сказано, что дело не имеет перспективы и, скорее всего, будет закрыто», — заключила Захарова.

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