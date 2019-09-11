Медведчук обвинил партию Зеленского в стремлении закрыть ряд СМИ

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что представители фракций «Слуга народа» и «Голос» стремятся закрыть ряд СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он пояснил, что данные партии регистрируют постановление о создании следственной комиссии по телеканалам NewsOne, «112 Украина» и ZIK.

Политик подчеркнул, что это делается для того, чтобы попытаться их закрыть.

«Для того чтобы свести счеты? Видимо, да. Для того, чтобы попытаться закрыть каналы? Видимо, да», — уточнил Медведчук.

Он добавил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому не стоит делать таких опрометчивых шагов.

Политик пожелал удачи успехов телеканалам и подчеркнул, что его партия будет им помогать.

Ранее Медведчук попросил журналистов бороться за свободу слова на Украине.