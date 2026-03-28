Приговор террористам из «Крокуса» не устроил ни одну сторону

ТАСС: все фигуранты дела о теракте в «Крокусе» обжаловали приговор
Все фигуранты дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл», а также потерпевшие обжаловали приговор в апелляционном порядке. Об этом ТАСС сообщила адвокат потерпевших Людмила Айвар.

По ее словам, апелляционные жалобы подали все 19 осужденных по делу, их защитники, а также потерпевшие, интересы которых представляет сторона защиты. Речь идет о приговоре 2-го Западного окружного военного суда. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена.

Как уточняется, решение суда не устроило ни одну из сторон: осужденные считают его слишком строгим, а потерпевшие, напротив, — слишком мягким.

Кроме того, представители потерпевших настаивают на проведении комплексной посмертной судебно-медицинской и психолого-психиатрической экспертиз с телами, а также 10 человек, находящихся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Другой адвокат потерпевших Игорь Трунов сообщил, что в случае установления причинно-следственной связи между преступлением и травмами пострадавших ответственность за это может быть возложена на осужденных, а сам приговор — пересмотрен.

12 марта 2026 года Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по делу о теракте в «Крокусе». Четверых исполнителей приговорили к пожизненному лишению свободы. 11 пособников террористов также получили пожизненные сроки. Еще четверо обвиняемых проведут в колониях от 19 до 22 лет. Исполнителям также назначили штраф в размере 990 тысяч рублей. Помимо этого с фигурантов взыскали более 200 миллионов рублей в пользу потерпевших.

Ранее киевский бар предложил посетителям почувствовать себя террористами из «Крокуса».

 
Теперь вы знаете
При неполном рабочем времени зарплата может упасть ниже МРОТ. Как отстоять свои права сотрудникам
