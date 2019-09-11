Макрон подружился с Зеленским

Между президентами Украины Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном установились дружеские отношения. Об этом рассказал посол Франции на Украине Этьен де Понсен, передает «Интерфакс».

По его словам, взаимодействие двух стран в настоящее время основано на взаимной симпатии и дружбе.

«Мы сегодня находимся в стадии взаимной симпатии и дружбы как на уровне руководителей наших государство, так и, конечно двух наших народов», — сказал Этьен де Понсен.

Ранее сообщалось, что Макрон призвал Зеленского завершить конфликт в Донбассе.