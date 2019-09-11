Медведев поручил подготовить проект о прекращении действия советских актов

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил Минюсту до 15 ноября подготовить проект постановления о прекращении правовых актов СССР и РСФСР, сообщается на сайте правительства РФ.

Уточняется, что акты утратят силу с 1 февраля 2020 года, их онулируют в рамках системы «регуляторной гильотины».

Также Медведев поручил федеральным органам исполнительной власти представить предложения «об исключении отдельных правовых актов из прилагаемых перечней правовых актов СССР и РСФСР» и обосновать их. Кроме того, министрам предстоит до 10 октября проработать предложения по дополнению прилагаемых перечней.

Отмечается, что реформа также затронет законы и постановления, которые были приняли в самые первые годы Советской власти и действуют до сих пор.

Ранее Медведев раскритиковал работу G8.