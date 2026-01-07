Названы частые причины, почему смартфон начинает замедляться со временем

Одной из основных технических причин замедления работы смартфона является деградация флеш-памяти типа NAND, используемой для хранения данных. Об этом «Газете.Ru» рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов.

«Каждый цикл записи и стирания информации постепенно изнашивает ячейки памяти. Со временем это приводит к увеличению времени отклика при обращении к данным и чтению файлов. Особенно заметно это проявляется при заполнении внутреннего хранилища более чем на 85%», — рассказал эксперт.

Значительное влияние на производительность оказывает современная архитектура мобильных операционных систем. Такие системы, как Android и iOS, предназначены для фоновой работы множества процессов от служб доставки уведомлений до систем машинного обучения. Любое приложение за время своей установки создает десятки, а то и сотни фоновых процессов и служб. По мере установки новых приложений количество таких фоновых задач растет.

«Новые версии Android и iOS оптимизированы под более современное «железо». На старом устройстве они могут требовать больше ресурсов (процессор, память), что приводит к замедлению», — объяснил Шутов.

Влияет на скорость работы смартфонов и характер их использования. Регулярная установка и удаление приложений оставляет в системе многочисленные следы в виде временных файлов и остаточных записей в реестре. Использование неоригинальных зарядных устройств может приводить к неравномерной нагрузке на контроллер питания, что со временем сказывается на стабильности энергопотребления процессора. Современные процессоры связаны с системой питания. Когда батарея деградирует (теряет емкость), она не может обеспечивать пиковую мощность, необходимую для максимальной производительности процессора.

«Чтобы избежать внезапных отключений, система может искусственно ограничивать производительность (знаменитый троттлинг)», — сказал Шутов.

Для поддержания исходной производительности устройства рекомендуется придерживаться некоторых правил. Старайтесь поддерживать свободным не менее 15% объема внутренней памяти для оптимальной работы контроллера NAND.

«Не реже одного раза в месяц проводите ручную очистку кеша основных приложений и отключайте ненужные фоновые процессы в настройках разработчика для приложений, которые не используются постоянно. Обновления устанавливайте только через официальные каналы, а для зарядки используйте оригинальные аксессуары. Все эти меры позволят значительно продлить период исходной производительности смартфона, управлять автозапуском и фоновой активностью приложений в настройках», — резюмировал эксперт.

