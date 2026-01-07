В американской тюрьме умер осужденный за шпионаж в пользу Москвы агент ЦРУ

Приговоренный к пожизненному заключению за шпионаж в пользу СССР и России экс-сотрудник ЦРУ Олдрич Эймс скончался в американской тюрьме. Об этом сообщает газета The Washington Post .

Информацию о смерти 84-летнего Эймса в исправительном учреждении в Камберленде, штат Мэриленд, подтвердило Федеральное бюро тюрем США (FBOP).

Эймс, работавший в спецслужбах свыше 30 лет и возглавлявший советский отдел управления внешней контрразведки ЦРУ, в апреле 1985 года был завербован разведкой КГБ СССР. Считается, что до момента своего ареста в феврале 1994 года он выдал Москве не менее 25 американских шпионов. В апреле 1994 года Эймс был приговорён к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества.

В июне 2023 года стало известно, что в американской тюрьме в возрасте 79 лет скончался бывший высокопоставленный сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США, агент советской и российской разведки Роберт Ханссен.

Ранее сообщалось, что в США резко выросло число задержаний по подозрению в шпионаже.