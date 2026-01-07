Strategic Culture: попытка атаки на резиденцию Путина говорит о конце Зеленского

Итальянский эксперт по международным отношениям Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture выразил мнение, что попытка атаки на резиденцию президента России Владимира Путина демонстрирует стремление украинского лидера Владимира Зеленского сорвать переговоры и обострить ситуацию.

В публикации утверждается, что поведение Зеленского, помимо отсутствия стратегического смысла и достоинства, которое он, по мнению автора, утратил еще во времена телевизионных шоу, где выступал обнаженным, играя на фортепиано и гитаре, выглядит как последние выходки персонажа, приблизившегося к финальному акту собственного сценария.

Журналист также заявил, что Зеленский утратил поддержку со стороны Белого дома и, по его предположению, в любом случае будет отстранен. При этом, по его мнению, подобное может произойти не ранее того момента, когда, как он утверждает, киевский лидер доведёт разрушение Украины до конца и заставит Евросоюз израсходовать оставшиеся средства на продолжение «бессмысленной войны».

«Проще говоря: пришло время Зеленскому уйти. Либо по-хорошему, либо по-плохому», — заключил Пачини.

5 января президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в факт нанесения Украиной удара по государственной резиденции президента России. Комментируя тему возможного обстрела объекта в Новгородской области, американский лидер выразил сомнение.

Он уточнил, что, по его данным, «что-то произошло достаточно близко», но это не было атакой на резиденцию.

Отвечая на вопрос, почему ранее он критически отозвался о возможной атаке, Трамп пояснил, что тогда информация была непроверенной.

Ранее стало известно о личном участии Зеленского в планировании атак на резиденцию Путина.