Москвичей предупредили о похолодании

На этой неделе москвичей ждет постепенное похолодание. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.
Она уточнила, что после среды температура начнет понижаться. При этом 7 и 8 января ожидается небольшой, местами умеренный снег.
«А вот затем уже начинается сильный снег. Температура будет минус 9−10 градусов. 9 января тоже снег, местами сильный. Температура по области ночью минус 10-15, днем минус 8-13. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 15-18», — сообщила Макарова.
По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра, в субботу в Москве тоже будет идти снег. Ветер ожидается умеренный, северо-западный. Температура воздуха днем составит минус 9-14 градусов, а ночью опустится до минус 11-16. В воскресенье в темное время суток столбики термометра покажут до минус 15−20 градусов.
До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 9 января жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон.
Метеоролог объяснил: с юго-запада надвигается мощнейший балканский циклон. Он обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы осадков. Кроме того, в городе прогнозируются 30-сантиметровые сугробы, а в столичном регионе они могут быть и полуметровыми, чего в этом сезоне еще ни разу не было.
Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.