Москвичей предупредили о похолодании

В Москве ожидается похолодание во второй половине недели

На этой неделе москвичей ждет постепенное похолодание. Об этом рассказала ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова.

Она уточнила, что после среды температура начнет понижаться. При этом 7 и 8 января ожидается небольшой, местами умеренный снег.

«А вот затем уже начинается сильный снег. Температура будет минус 9−10 градусов. 9 января тоже снег, местами сильный. Температура по области ночью минус 10-15, днем минус 8-13. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду, местами 15-18», — сообщила Макарова.

По словам ведущего сотрудника Гидрометцентра, в субботу в Москве тоже будет идти снег. Ветер ожидается умеренный, северо-западный. Температура воздуха днем составит минус 9-14 градусов, а ночью опустится до минус 11-16. В воскресенье в темное время суток столбики термометра покажут до минус 15−20 градусов.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 9 января жителей столичного региона и вообще Центральной России, особенно юга Центрального федерального округа, ожидает настоящий снежный армагеддон.

Метеоролог объяснил: с юго-запада надвигается мощнейший балканский циклон. Он обрушит на Москву как минимум 30% месячной нормы осадков. Кроме того, в городе прогнозируются 30-сантиметровые сугробы, а в столичном регионе они могут быть и полуметровыми, чего в этом сезоне еще ни разу не было.

Ранее на Камчатке тысячи человек остались без света и тепла из-за метели.