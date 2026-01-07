В России предложили усилить наказание за курение в общественных местах

Общественник Лещинская: нужно увеличить штрафы за курение в общественных местах

В России следует увеличить штрафы за курение сигарет и вейпов в общественных местах, предложила глава российского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Об этом, ссылаясь на соответствующее обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает РИА Новости.

В документе предлагается значительно увеличить размеры административных штрафов за курение, в том числе, на детских площадках, территориях образовательных и медицинских учреждений, спортивных объектах и зонах отдыха. Кроме того, необходимо расширить перечень общественных мест, где курение запрещено, за счет открытых территорий парков, скверов, набережных.

За повторное нарушение в течение года запретов на курение следует ввести повышенную ответственность, а в местах массового скопления людей правоохранительные органы и Роспотребнадзор должны усилить контроль за соблюдением антитабачного законодательства.

В обращении подчеркивается, что ужесточение мер, сочетаемое с активной просветительской кампанией, будет способствовать формированию здоровой среды и станет значительным вкладом в укрепление общественного здоровья.

17 декабря Госдума приняла закон, который запрещает продажу вейпов и сигарет на остановках общественного транспорта.

