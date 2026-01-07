Размер шрифта
В Госдуме рассказали об увеличении пенсии в 2026 году

Депутат Панеш: прибавку к пенсии в 2026 году получат все российские пенсионеры
Александр Кряжев/РИА Новости

Все российские пенсионеры в 2026 году получат прибавку к пенсии. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он пояснил, что пенсия увеличится у всех получателей страховых пенсий, включая тех, кто продолжает работать, социальных, военных пенсионеров и приравненных категорий по ведомственным пенсиям

Парламентарий уточнил, что повышение пенсий привязано к трем датам. С 1 января на 7,6% повысятся страховые пенсии по старости, по инвалидности и по случаю потери кормильца, с 1 апреля на 6,8% увеличатся социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению, с 1 октября на 4% возрастут военные пенсии.

Панеш отметил, что двойной индексации страховых пенсий не будет, поскольку весь рост заложен в январскую индексацию.

3 января сообщалось, что в России продолжат индексацию страховых пенсий по старости не ниже уровня инфляции.

Ранее россиянам рассказали, как забрать пенсионные накопления. 

