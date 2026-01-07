Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Американский режиссер принял православие

Американский режиссер-документалист Тремблей принял православие в Крыму
iJeab/Shutterstock/FOTODOM

Американский документальный режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, сообщил в интервью РИА Новости, что полюбил полуостров и принял православие.

Тремблей проживает в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство и теперь планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о предоставлении гражданства.

«Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, - это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего», — сказал режиссер.

Он также поделился, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам Трембле, в Крыму он в основном занимается созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвует во многих конференциях, форумах и семинарах.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию желает переехать большое число иностранцев из западных стран, в которых им навязывают «неолиберальные псевдоценности». Она отметила, что в России иностранцы находят уважение к достоинству и семейным традициям.

Ранее американец пошел на СВО, чтобы доказать, что достоин стать россиянином.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571705_rnd_7",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+