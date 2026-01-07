Американский режиссер принял православие

Американский документальный режиссер Реджинальд Тремблей, переехавший в Крым, сообщил в интервью РИА Новости, что полюбил полуостров и принял православие.

Тремблей проживает в Ялте с марта 2020 года. В 2025 году он получил вид на жительство и теперь планирует обратиться к президенту России Владимиру Путину с прошением о предоставлении гражданства.

«Я полюбил Россию, Ялту, российскую историю, культуру, искусство, традиционные русские ценности, православие и спорт. Я принял в Крыму православие, женился на русской женщине по православному обряду и живу полноценной и счастливой жизнью, не собираясь уезжать. Единственное, по чему я скучаю, - это по моим троим детям и шестерым внукам, которые остались в США. Больше ничего», — сказал режиссер.

Он также поделился, что обвенчался со своей женой Татьяной в селе Холмовка Бахчисарайского района. По словам Трембле, в Крыму он в основном занимается созданием видеороликов, проведением подкастов для информирования и просвещения американцев, а также участвует во многих конференциях, форумах и семинарах.

В августе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Россию желает переехать большое число иностранцев из западных стран, в которых им навязывают «неолиберальные псевдоценности». Она отметила, что в России иностранцы находят уважение к достоинству и семейным традициям.

Ранее американец пошел на СВО, чтобы доказать, что достоин стать россиянином.