Журналисты рассказали о звездных соседях Мадуро в СИЗО

ABC: рэпер Tekashi 6ix9ine будет сидеть в СИЗО в Бруклине вместе с Мадуро

Американский рэпер Дэниел Эрнандес, известный как Tekashi 6ix9ine, был помещен в следственный изолятор Бруклина в Нью-Йорке, где удерживается президент Венесуэлы Николас Мадуро. Об этом сообщает ABC News.

По данным журналистов, в бруклинском СИЗО, где, как утверждают источники, содержится Мадуро, также находятся несколько известных фигурантов уголовных дел, в числе которых американский рэпер Шон Комбс (Diddy) и Луиджи Манджоне, обвиняемый в расправе над генеральным директором UnitedHealthcare Брайана Томпсона.

Как уточняет ABC News, Эрнандес был приговорен к трем месяцам тюремного заключения за нарушение условий его досрочного освобождения. Утверждается, что рэпер сам явился в бруклинский изолятор.

Сам Tekashi 6ix9ine заявил порталу TMZ, что «хочет станцевать с Мадуро».

5 января телеканал CBS News сообщил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро размещен в общей камере в здании федерального следственного изолятора в (MDC) в Бруклине.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

Трамп назвал операцию успешной и объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее сообщалось, что спортивный костюм Мадуро распродали за несколько часов.