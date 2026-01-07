Путин назвал святой миссию российских военнослужащих

Путин: воины России как бы по поручению Господа защищают Отечество

Российские воины защищают Отечество и спасают Родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

«Воины России всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию», — подчеркнул глава государства.

31 декабря в ходе новогоднего обращения Путин заявил, что россияне верят в бойцов специальной военной операции и победу России. Президент отметил: участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.

4 ноября глава государства сказал, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. По словам Путина, сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. Сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет, подчеркнул президент.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.