Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

Путин назвал святой миссию российских военнослужащих

Путин: воины России как бы по поручению Господа защищают Отечество
Михаил Метцель/РИА Новости

Российские воины защищают Отечество и спасают Родину. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин после рождественского богослужения в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье.

«Воины России всегда как бы по поручению Господа исполняют эту самую миссию – защиты Отечества, спасения Родины и ее людей. И во все времена в России так и относились к воинам своим, как к тем людям, которые как бы по поручению Господа исполняет эту святую миссию», — подчеркнул глава государства.

31 декабря в ходе новогоднего обращения Путин заявил, что россияне верят в бойцов специальной военной операции и победу России. Президент отметил: участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.

4 ноября глава государства сказал, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. По словам Путина, сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор. Сегодня Россия сохраняет эти традиции, защищая свой суверенитет, подчеркнул президент.

Ранее Путин напрямую из Кремля обратился к военнослужащим на поле боя.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571507_rnd_0",
    "video_id": "record::3c8ee195-96fa-422d-9d86-d5a230fafef4"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+