Трамп рассказал, сколько нефти отдадут США власти Венесуэлы

Власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции. Такое заявление опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Эта нефть будет продана по рыночной цене, а вырученные средства будут находиться под моим контролем как президента Соединенных Штатов Америки, чтобы гарантировать их использование на благо народов Венесуэлы и Соединенных Штатов», — подчеркнул глава Белого дома.

По словам Трампа, он поручил министру энергетики Крису Райту немедленно приступить к реализации данного плана.

3 января американский лидер сообщил, что крупнейшие нефтяные компании США инвестируют в Венесуэлу миллиарды долларов, восстановят разрушенную нефтяную инфраструктуру и начнут зарабатывать деньги для страны.

По его словам, нефтяная отрасль латиноамериканской республики долгое время находилась в упадке, а уровень добычи был крайне низок по сравнению с тем, каким он может быть.

До этого Соединенные Штаты нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Дональд Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили президента Николаса Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

