Певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.
Из документов ведомства следует, что исполнитель подал заявку в сентябре прошлого года, а в январе Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Билана действует до сентября 2035 года.
По указанным товарным знаком можно осуществлять рекламную деятельность, управлять бизнесом, оказывать медицинские, ветеринарные услуги, а также услуги в области виноградарства. Кроме того, Билан сможет давать советы по вопросам здоровья и открыть ресторан под этим брендом.
В декабре стало известно, что российская телеведущая Ксения Бородина может лишиться двух товарных знаков в июне 2026 года.
Согласно документам, товарный знак «Ксения Бородина» был зарегистрирован в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Срок действия обоих истекает в июне 2026 года.
Как уточняет РИА Новости, под этими знаками знаменитость может продавать косметику и одежду. Однако если телеведущая не продлит срок действия своих товарных знаков, то лишится исключительного права.
Ранее крупнейший модный дом зарегистрировал два товарных знака в России.