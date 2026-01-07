РИА Новости: Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак

Певец Дима Билан зарегистрировал свое имя как товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Роспатента.

Из документов ведомства следует, что исполнитель подал заявку в сентябре прошлого года, а в январе Роспатент принял решение зарегистрировать товарный знак. Исключительное право Билана действует до сентября 2035 года.

По указанным товарным знаком можно осуществлять рекламную деятельность, управлять бизнесом, оказывать медицинские, ветеринарные услуги, а также услуги в области виноградарства. Кроме того, Билан сможет давать советы по вопросам здоровья и открыть ресторан под этим брендом.

В декабре стало известно, что российская телеведущая Ксения Бородина может лишиться двух товарных знаков в июне 2026 года.

Согласно документам, товарный знак «Ксения Бородина» был зарегистрирован в июне 2017 года, а Ksenia Borodina — в феврале 2018 года. Срок действия обоих истекает в июне 2026 года.

Как уточняет РИА Новости, под этими знаками знаменитость может продавать косметику и одежду. Однако если телеведущая не продлит срок действия своих товарных знаков, то лишится исключительного права.

