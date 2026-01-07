Россиян предупредили, как городской шум травмирует нервную систему

Городской шум остается одним из наиболее недооцененных факторов стресса. Даже если человек перестает замечать раздражающие звуки, организм продолжает на них реагировать — через нервную, гормональную и сердечно-сосудистую системы. Постепенное накопление такого «невидимого стресса» может проявляться нарушениями сна, ростом тревожности и повышением давления. Об этом «Газете.Ru» рассказал Евгений Машковский, руководитель направления «Здоровье и медицина» в Нетологии.

По словам эксперта, первой на шум реагирует нервная система. Любой постоянный звук организм воспринимает как внешний раздражитель и потенциальную угрозу — это реакция, закреплённая на эволюционном уровне.

Такой фон действует как стресс-фактор и активирует автономную нервную систему, что приводит к выбросу гормонов стресса — кортизола и адреналина.

«Мы можем не замечать фоновый шум, но тело все равно держит его в поле восприятия», — объясняет Машковский. Со временем это трансформируется в раздражительность, снижение концентрации, ухудшение памяти и тревожное состояние.

Он отмечает, что особенно остро реагируют на шум именно дети: их нервная система более чувствительная, поэтому звуковая среда сильнее влияет на внимание и способность запоминать информацию. Исследования показывают, что дети, живущие в более тихих районах, лучше читают и запоминают информацию, чем те, кто растет в условиях постоянного городского шума.

Шум влияет и на сердечно-сосудистую систему. Как поясняет Машковский, длительное звуковое воздействие влияет на постоянно высокий уровень кортизола, что ухудшает тонус сосудов и постепенно усиливает нагрузку на сердце. «Длительное повышение фонового шума увеличивает риск гипертонии», — подчеркивает эксперт.

Полностью безопасного уровня шума, по словам эксперта, не существует: организм реагирует не только на громкость, но и на длительность воздействия. Ночью комфортными считаются показатели около 30–35 дБ, днем — 40–45 дБ. В крупных городах эти значения часто выше: уличный фон достигает примерно 55 дБ, в домах у магистралей — 70–80 дБ, а в старых вагонах метро уровень может приближаться к 100 дБ. Поэтому после поездки в шумном транспорте мы ощущаем дискомфорт — это результат длительного шумового воздействия.

Шум затрагивает и гормональную систему. По словам Машковского, мозг реагирует на звуковую среду даже тогда, когда человек не фиксирует ее сознательно — в том числе во сне. Из-за этого организм дольше обычного остаётся в состоянии настороженности. Постоянное внутреннее напряжение приводит к избыточному выделению катехоламинов — адреналина и норадреналина — и нарушает работу эндокринной системы. Это и есть механизм «невидимого стресса», который годами изнашивает организм.

Однако в последние годы фактор шума все чаще рассматривается не как неизбежный фон городской жизни, а как параметр, которым можно осознанно управлять. Этот подход лежит в основе биохакинга — направления, где внимание уделяют не одному раздражителю, а всей совокупности нагрузок, влияющих на нервную систему и восстановление.

Эксперт предлагает рассматривать способы снижения воздействия шума в трех группах: технологические решения, организация пространства и поведенческие привычки. К технологическим относятся оконные системы с повышенной звукоизоляцией и материалы, которые помогают гасить звуковую волну и изолировать помещение от внешнего шума. В ситуациях, когда человек не может контролировать среду, помогают наушники с активным шумоподавлением за счет создания волны противоположной частоты. В вечернее время некоторым подходит белый шум: ровный фон маскирует резкие звуки и снижает вероятность пробуждений. «Но для детей такие устройства не применяют: их нервная система воспринимает звук иначе», — уточняет эксперт.

Большое значение, по словам Машковского, имеет организация пространства — особенно для тех, кто учится или работает онлайн. Если человек входит в длительную образовательную программу — бакалавриат, магистратуру или профессиональную переподготовку, которая длится месяцы, — важно заранее выделить время и осознанно обустроить учебное место. Даже несколько часов, потраченных на настройку среды, могут существенно снизить фоновую нагрузку на нервную систему и повысить концентрацию. Как это сделать? Из простых и доступных решений — наушники с активным шумоподавлением, а также плотные шторы и ковры, которые снижают отражение и распространение шума в помещении. Полноценной звукоизоляцией ради учебы обычно не занимаются, но даже такие базовые меры дают ощутимый эффект.

Такой подход к среде все чаще рассматривают и как часть самого образовательного процесса, — отмечает эксперт. В Нетологии считают, что внимание к этим факторам влияет на качество и результативность учебного процесса: от условий, в которых человек учится и восстанавливается, зависит его способность удерживать внимание и перерабатывать информацию.

При этом важно учитывать, что шумовая нагрузка влияет не только на концентрацию в течение дня, но и на качество восстановления.

Поэтому спальню, по возможности, лучше размещать в самой тихой комнате — это создает более стабильные условия для отдыха и восстановления. При ремонте или переезде, отмечает Машковский, имеет смысл заранее продумать звукоизоляцию: вложения небольшие, но эффект заметен годами.

К поведенческим стратегиям относятся беруши — как обычные, так и анатомические, которые делают сон комфортнее. Еще один подход эксперт называет «методикой акустических окон»: короткие заранее запланированные периоды тишины снижают уровень возбуждения нервной системы и помогают восстанавливаться в течение дня. Уменьшить воздействие шума помогает и выбор маршрутов — лучше избегать оживленных магистралей, стройплощадок и мест скопления людей, выбирая парки и тихие дворы.

Со временем внимание к шуму как фактору нагрузки все чаще рассматривают и в более широком контексте — как часть работы с режимом, восстановлением и устойчивостью. В этом смысле, отмечает Машковский, тема пересекается с подходами биохакинга, где важно учитывать не отдельные раздражители, а их совокупное влияние на сон, концентрацию и общее самочувствие. Биохакинг как направление сейчас очень популярно, и более детальное изучение этой темы помогает улучшать качество своей жизни даже с помощью небольших изменений в своем образе жизни и привычках. По сути, это навык осознанного управления средой и режимом, которому можно научиться, — так же, как работе со сном, нагрузкой и вниманием.

Полностью исключить городской шум невозможно. По словам Машковского, задача — не абсолютная тишина, а постепенная настройка условий под собственный ритм. Комбинация технологических, бытовых и поведенческих мер делает звукосреду мягче и снижает накопленную нагрузку, которая годами влияет на самочувствие.

