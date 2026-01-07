Размер шрифта
В Гидрометцентре рассказали об ожидающемся в Москве сильном снегопаде

Гидрометцентр: 9 января Москву и Подмосковье накроет сильный снегопад
Михаил Воскресенский/РИА Новости

9 января в Москве и Подмосковье пройдет сильный снегопад с метелью. Об этом ТАСС рассказали в Гидрометцентре РФ.

По словам собеседника агентства, в пятницу в столице и Московской области ожидается сильный снег, метель, снежные заносы, гололедица, порывы ветра до 18 м/с. Температура воздуха в Москве составит -10…-12°C, в Подмосковье — -8…-13°C днем и -10…-15°C.

Причиной сильных осадков станет контрастный атмосферный фронт средиземноморского циклона, центр которого 9 января будет находиться над западной половиной Центральной России.

В ночь на 2 января в Центральной России зафиксировали самые сильные морозы с начала календарной зимы. В Москве на опорной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра опустился до -13,9°C.

1 января сообщалось, что в Краснодарском крае тысячи россиян встретили Новый год в поездах, задержавшихся из-за снегопадов. Всего были задержаны 55 поездов, некоторые из них простояли более 10 часов.

Ранее в Сочи девочку с отцом накрыло снежной лавиной. 

