В России могут начать собирать биометрию преступников без их согласия

Правительство намерено внести в Госдуму законопроект, который позволит обрабатывать биометрические данные подозреваемых, обвиняемых и осужденных без их согласия. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, разработкой проекта займется Минюст РФ с рядом других ведомств. Представить проработанный документ в кабинет министров они должны в сентябре. При этом внесение проекта в ГД ожидается в апреле 2027 года.

14 декабря заместитель председателя комитета нижней палаты российского парламента по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что Государственная дума РФ рассмотрит законопроект, авторы которого предлагают использовать биометрические данные бывших заключенных без их согласия и следить за ними посредством умных камер.

Он обратил внимание, что для предотвращения совершения бывшими заключенными новых преступлений за ними и так осуществляется надзор. Но, по мнению Выборного, государство должно стремиться к тому, чтобы контролировать таких граждан на протяжении всей их жизни.

Ранее Медведев призвал ввести биометрию для мигрантов на всех пунктах пропуска.