Новости. Общество

Путин встретил Рождество с Героями России

Герои России присутствовали на рождественской службе вместе с Путиным
Михаил Метцель/РИА Новости

Герои России присутствовали на рождественском богослужении в храме великомученика Георгия Победоносца в Подмосковье вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Кадры службы опубликованы в Telegram-канале Кремля.

На видео можно заметить, что глава государства стоит вместе с военнослужащими и их семьями, рядом с Путиным находятся трое военных — Героев России.

31 декабря в ходе новогоднего обращения Путин заявил, что россияне верят в бойцов специальной военной операции и победу России. Президент отметил: участники СВО взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость.

10 декабря в День Героев Отечества Владимир Путин в Георгиевском зале Большого Кремлевского Дворца вручил медали «Золотая Звезда» Героям России. За каждой наградой — удивительная история служения Родине и верности долгу. Кто они — люди, вписавшие свои имена в историю России и как их подвиги меняют представление о силе человеческого духа, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин рассказал, что стоит за каждым героическим поступком участников СВО.

