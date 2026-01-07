В Москве правоохранители сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп

В Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в баре «МО[три]». Об этом 7 января сообщил источник «Известий».

Сообщается, что сотрудники силовых ведомств вошли в помещение, где проходило мероприятие. По словам очевидцев, у нескольких посетителей проверили документы, а также были произведены отдельные задержания.

В их числе оказался корреспондент программы РЕН ТВ «Экстренный вызов» Антон Шлячков, которого впоследствии отпустили.

После завершения действий силовиков организаторы объявили об отмене мероприятия. Причины прибытия правоохранителей пока не раскрываются.

В декабре активисты из «Русской общины Петрограда» заявили в Telegram-канале, что сорвали концерт группы Otto Dix.

Общественники назвали Otto Dix «деструктивной группой», а их концерт «фестивалем фриков и ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

Ранее «Русская община» провела рейд в Оренбурге.