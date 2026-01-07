В Приморье лед не выдержал тяжести трех автомобилей рыбаков

Amur Mash: в Приморье три автомобиля рыбаков ушли под воду

В Приморье три автомобиля рыбаков ушли под воду. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

По информации журналистов, инцидент произошел в поселке Тавричанка. Там лед на местном водоеме не выдержал тяжести машин. Как пишет Amur Mash, никто из людей не пострадал.

В конце декабря в Приморском крае произошел похожий инцидент — рыбаки провалились под лед вместе с автомобилем. По данным Amur Mash, выбраться удалось лишь одному приморцу, двое других не выжили. По факту произошедшего правоохранители возбудили уголовное дело.

До этого в Приморском крае в районе села Кипарисово водитель на квадроцикле провалился под лед. На кадрах видно, как при помощи троса двое мужчин вытаскивают пострадавшего из холодной воды. Приморцы вытягивают водителя на снег, после чего пострадавший поднимается и что-то говорит своим спасателям.

Ранее автомобиль с тюменцами провалился под лед.