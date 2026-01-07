Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

РИА: пенсионеры при больших расходах на услуги ЖКХ могут получить субсидию
Владимир Трефилов/РИА Новости

Пенсионеры имеют возможность получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи. Об этом сообщила РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.

«В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения», — добавила Мельникова.

11 ноября в Госдуме предложили назначать и продлевать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) автоматически. В письме, направленном министру цифрового развития Максуту Шадаеву, депутаты обратили внимание, что человек, нуждающийся в субсидии, должен собирать большой пакет документов, хотя вся необходимая информация уже есть в распоряжении государственных органов, и она может быть получена без его присутствия.

Ранее в Госдуме разъяснили порядок действий при завышенных платежах за ЖКУ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571663_rnd_7",
    "video_id": "record::37aec65a-caae-44d2-b21e-f86c4837755f"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+