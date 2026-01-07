В Совфеде рассказали, как получить субсидию на оплату услуг ЖКХ

РИА: пенсионеры при больших расходах на услуги ЖКХ могут получить субсидию

Пенсионеры имеют возможность получить субсидию на оплату услуг ЖКХ, если расходы на коммунальные услуги составляют более 22% от дохода пенсионера и его семьи. Об этом сообщила РИА Новости сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

По ее словам, размер субсидии зависит от размера расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанных по региональным стандартам.

«В отдельных регионах могут быть установлены собственные ограничения», — добавила Мельникова.

11 ноября в Госдуме предложили назначать и продлевать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) автоматически. В письме, направленном министру цифрового развития Максуту Шадаеву, депутаты обратили внимание, что человек, нуждающийся в субсидии, должен собирать большой пакет документов, хотя вся необходимая информация уже есть в распоряжении государственных органов, и она может быть получена без его присутствия.

Ранее в Госдуме разъяснили порядок действий при завышенных платежах за ЖКУ.