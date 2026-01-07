Россия объявила в розыск задержанного на Пхукете россиянина

ТАСС: РФ объявила в розыск задержанного на Пхукете по запросу США россиянина

Россия объявила в международный розыск россиянина, которого задержали в ноябре на Пхукете по запросу США. Об этом сообщает ТАСС.

В Соединенных Штатах его подозревают в совершении преступлений в сфере информационных технологий.

В документах, имеющихся в распоряжении агентства, сказано, что россиянину вменяется организация преступного сообщества и кража с использованием информационных технологий.

«Объявлен в федеральный розыск, заведено разыскное дело <…>, объявлен в международный розыск», — следует из материалов дела.

Кроме того, в документах уточняется, что мужчина покинул территорию России и в настоящее время находится в Таиланде.

13 ноября стало известно, что гражданина РФ задержали на Пхукете по запросу американской стороны по подозрению в ведении хакерской деятельности.

Отмечается, что задержан 35-летний «хакер мирового класса», который ранее взламывал системы безопасности государственных учреждений в Европе и США.

Согласно информации правоохранителей, мужчина прибыл в Таиланд 30 октября и проживал в провинции Пхукет. В ходе совместной с Федеральным бюро расследований США операции у подозреваемого обнаружили и изъяли ноутбуки, мобильные телефоны и цифровые кошельки для дальнейшего проведения технологической экспертизы.

