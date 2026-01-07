США предложили создать экономическую зону на границе Сирии и Израиля

США выступили с предложением создать на границе между Израилем и Сирией демилитаризованную экономическую зону. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, США представили Израилю и Сирии новое предложение по соглашению в сфере безопасности, предполагающее создание совместной экономической зоны по обе стороны границы. Как уточняет портал, инициативу американская сторона озвучила во вторник на переговорах в Париже. В обсуждении участвовали спецпредставитель по Сирии Том Баррак, спецпосланник президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.

30 декабря премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в США согласился двигаться ко второму пункту соглашения по Газе, несмотря на несогласие с командой президента Дональда Трампа по поводу его реализации.

Встреча состоялась 29 декабря в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго в штате Флорида.

Помимо прочего Нетаньяху принял просьбу Трампа о возобновлении переговоров с правительством Сирии по поводу потенциального соглашения о безопасности.

Ранее CNN сообщил, что Нетаньяху может попросить у США одобрения еще одной операции в Газе.