СМИ сообщили о требованиях Трампа к властям Венесуэлы

ABC News: Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать связи с Россией и Китаем

Президент Соединенных Штатов потребовал от властей Венесуэлы разорвать все связи с Москвой. Об этом, ссылаясь на источники в Белом доме, сообщает телеканал ABC News.

По словам собеседников телеканала, Вашингтон потребовал от временного президента Боливарианской республики Делси Родригес выполнить несколько условий, прежде чем Венесуэле будет разрешено добывать большее количество нефти.

Так, венесуэльские власти должны будут выгнать из страны Китай, Россию, Иран и Кубу и разорвать с ними экономические связи. Кроме того, Каракасу необходимо согласиться сотрудничать в области добычи нефти исключительно с Вашингтоном в области и отдавать Соединенным Штатам предпочтение при продаже тяжелой сырой нефти.

7 января Трамп заявил, что власти Венесуэлы передадут США от 30 до 50 миллионов баррелей высококачественной нефти, подпадающей под санкции.

