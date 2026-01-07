Российские туроператоры вернут туристам деньги за туры в Венесуэлу

Туроператоры в связи с рекомендацией Минэкономразвития предложат туристам возврат денег за туры в Венесуэлу или альтернативные направления. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Все обращения туристов будут рассмотрены в правовом поле и в соответствии с действующим законодательством. По каждому случаю будут предложены оптимальные решения — как возврат средств в предусмотренных законом случаях, так и альтернативные варианты отдыха по другим направлениям», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работа с туристами, которые планировали поездки в латиноамериканскую республику, будет выстроена в индивидуальном порядке с учетом конкретных условий договоров и сроков путешествий.

5 января Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости до нормализации обстановки.

4 января россияне, живущие в латиноамериканской республике, рассказали журналистам, что большинство магазинов в стране закрыты. А у тех, что работают, выстроились очереди, в которых люди стоят по четыре часа. По словам очевидцев, местные жители в панике скупают продукты и медикаменты.

