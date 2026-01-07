Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Российские туроператоры вернут туристам деньги за туры в Венесуэлу

Туроператоры РФ предложат альтернативу взамен Венесуэлы или вернут деньги
Shutterstock

Туроператоры в связи с рекомендацией Минэкономразвития предложат туристам возврат денег за туры в Венесуэлу или альтернативные направления. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).

«Все обращения туристов будут рассмотрены в правовом поле и в соответствии с действующим законодательством. По каждому случаю будут предложены оптимальные решения — как возврат средств в предусмотренных законом случаях, так и альтернативные варианты отдыха по другим направлениям», — сказано в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что работа с туристами, которые планировали поездки в латиноамериканскую республику, будет выстроена в индивидуальном порядке с учетом конкретных условий договоров и сроков путешествий.

5 января Минэкономразвития порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Венесуэлу без крайней необходимости до нормализации обстановки.

4 января россияне, живущие в латиноамериканской республике, рассказали журналистам, что большинство магазинов в стране закрыты. А у тех, что работают, выстроились очереди, в которых люди стоят по четыре часа. По словам очевидцев, местные жители в панике скупают продукты и медикаменты.

Ранее сотни иностранных туристов, включая россиян, застряли на йеменской Сокотре.
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+