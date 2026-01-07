«Известия» заявили, что полицейские избили корреспондента в Москве

«Известия» сообщили, что сотрудники полиции избили их корреспондента в Москве

Газета «Известия» в Telegram-канале сообщила, что ее корреспондента Антона Шлячкова избили полицейские в Москве.

«Сотрудники полиции жестко задержали корреспондента «Известий» у московского клуба «Мо[три]» — его сильно избили, в том числе электрошокером», — говорится в публикации.

Шлячков прибыл к заведению, чтобы собрать информацию и снять происходящее на улице.

Уточняется, что в ходе рейда силовики проверяли посетителей бара на наличие наркотиков.

До этого стало известно, что в Москве правоохранительные органы сорвали фестиваль андеграунд-рок-групп Harvest Fest в баре «Мо[три]». Сотрудники силовых ведомств вошли в помещение, где проходило мероприятие. По словам очевидцев, у нескольких посетителей проверили документы, а также были произведены отдельные задержания.

После завершения действий силовиков организаторы объявили об отмене мероприятия.

