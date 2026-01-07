Размер шрифта
Президент Колумбии счел обвинения со стороны Трампа следствием «старческого разума»

Президент Колумбии Петро назвал американские власти жадными людьми
Global Look Press

Президент Колумбии Густаво Петро на своей странице в соцсети X назвал обвинения в наркоторговле со стороны американского лидера Дональда Трампа отражением «старческого разума».

«Ярлык преступника, занимающегося незаконным оборотом наркотиков, который на меня навесил Трамп, — отражение его старческого разума», — отметил политик.

По его словам, избиратели, поддержавшие президента США, проголосовали за «жадных людей, поставивших себя выше закона».

5 января в ответ на угрозы Дональда Трампа в адрес Колумбии глава страны Густаво Петро выразил готовность взять в руки оружие для защиты своей родины. Он заявил, что глава Белого дома не сможет похитить его так же легко, как президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

23 декабря Трамп в ходе выступления в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида потребовал от Густаво Петро пресечь наркопроизводство в стране. По словам президента США, Вашингтону известно о местонахождении трех крупных точек, где производят кокаин, и лидеру Колумбии «лучше закрыть их быстро».

Ранее Трамп поделился подробностями об операции в Венесуэле.

