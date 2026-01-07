У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4

У побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения находился вблизи острова Минданао в 27 км от города Сантьяго. Очаг залегал на глубине 58 км.

Угроза цунами не объявлялась. Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

6 января сообщалось, что девять человек пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,4, которое произошло на западе Японии. Травмы разной степени тяжести получили жители префектур Симанэ, Тоттори, Окаяма и Хиросима.

4 января мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил, что в городе был зафиксирован подземный толчок, который почувствовали жители нескольких районов. По его данным, около 13:00 мск жители Лазаревского района ощутили сейсмическую активность. В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступили звонки от жителей Магри, Лазаревского и Лоо. Мэр отметил, что пострадавших и разрушений инфраструктуры не зафиксировано, и призвал население сохранять спокойствие.

Ранее жительница Сочи рассказала о шатающихся стенах и холодильнике из-за землетрясения.