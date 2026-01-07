Размер шрифта
Власти Камчатки объяснили ограничения интернета

Губернатор Солодов: на Камчатке ограничили интернет из-за угрозы атак БПЛА
Tero Vesalainen/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил в Telegram-канале о введении на полуострове ограничений на мобильную связь из соображений безопасности и в связи с решением, принятым федеральным центром.

«Решение об ограничениях мобильного интернета в субъектах, где расположены важные объекты министерства обороны, принято на федеральном уровне и продиктовано соображениями безопасности», — написал Солодов.

По его словам, ограничения вводятся с 31 декабря и охватывают значительную часть Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, а также отдельные территории Елизовского округа. Солодов подчеркнул, что Камчатка имеет стратегическое значение, и угрозу атак беспилотников необходимо учитывать не только на западных рубежах страны. По его заявлению, меры будут отменены, «как только это позволит стратегическая и тактическая обстановка».

До этого проблемы с интернетом возникли из-за аварии в Карелии. Позже сообщалось, что причиной аварии на магистрали в республики, из-за которой в Мурманской области начались проблемы с интернетом — повреждение кабеля строительной техникой.

23 декабря глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что ограничения работы интернета будут действовать в регионе до окончания спецоперации. По его словам, во время проведения спецоперации в Крыму действуют ограничения, связанные прежде всего с безопасностью.

Ранее в Госдуме прокомментировали возможный запрет рекламы в Telegram.

