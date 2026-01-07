Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Журналисты рассказали об угрозах министрам Венесуэлы со стороны США

Reuters: США угрожают расправой главе МВД и министру обороны Венесуэлы
Julia Demaree Nikhinson/AP

Американские чиновники направили предупреждение министру внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что его жизни может грозить опасность в случае, если он будет препятствовать временным властям страны выполнять требования США. Об этом сообщапт агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кабельо входит в число немногих приближенных к президенту Николасу Мадуро, на которых глава Белого дома Дональд Трамп, по данным источников, рассчитывает для сохранения стабильности в Венесуэле в переходный период. В то же время, как утверждают собеседники издания, в Вашингтоне серьезно опасаются, что Кабельо, учитывая его давнее политическое соперничество с временным президентом страны Дельси Родригес, способен сыграть «деструктивную роль».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

Трамп назвал операцию успешной и объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее в Турции сравнили атаку США на Венесуэлу с «Пиратами Карибского моря».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571675_rnd_5",
    "video_id": "record::89648fd7-98cd-48a7-a9a4-7ef7c235c482"
}
 
Теперь вы знаете
Зумеры придумали «гниение в кровати». Чем опасен бэдроттинг и как его остановить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+