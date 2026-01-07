Журналисты рассказали об угрозах министрам Венесуэлы со стороны США

Американские чиновники направили предупреждение министру внутренних дел Венесуэлы Диосдадо Кабельо о том, что его жизни может грозить опасность в случае, если он будет препятствовать временным властям страны выполнять требования США. Об этом сообщапт агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что Кабельо входит в число немногих приближенных к президенту Николасу Мадуро, на которых глава Белого дома Дональд Трамп, по данным источников, рассчитывает для сохранения стабильности в Венесуэле в переходный период. В то же время, как утверждают собеседники издания, в Вашингтоне серьезно опасаются, что Кабельо, учитывая его давнее политическое соперничество с временным президентом страны Дельси Родригес, способен сыграть «деструктивную роль».

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна, также в числе целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан, порт Ла-Гуайра и другие объекты.

Трамп назвал операцию успешной и объявил о захвате президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом в Нью-Йорке, где ему предъявили обвинения в наркотерроризме и других преступлениях.

Ранее в Турции сравнили атаку США на Венесуэлу с «Пиратами Карибского моря».