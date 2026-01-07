Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине

В России увеличилось число регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей

Число регионов России со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей возросло до 14
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Количество российских регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей в октябре 2025 года достигло 14. Об этом, ссылаясь на статистические данные, сообщает РИА Новости.

Средняя ежемесячная зарплата россиян за год увеличилась с 86,6 тыс. до 99,7 тыс. рублей. При этом количество регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей за год выросло с 12 до 14.

Самые высокие трудовые доходы отмечены на Чукотке (209,4 тыс. рублей), Магаданской области (179,7 тыс.), Москве (173,7 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (168,2 тыс.) и Камчатке (165 тыс.).

В число регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей также вошли Сахалин, Ненецкий автономный округ, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский и Забайкальский края.

Ранее в России назвали профессии с самым высоким ростом медианных зарплат в 2025 году.

2 января сообщалось, что в России лишь сфера перестрахования предлагает среднюю зарплату в 400 тыс. рублей.

Ранее в России назвали профессии с самым высоким ростом медианных зарплат в 2025 году.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27571519_rnd_1",
    "video_id": "record::c5123baf-1b1d-4129-8b55-e5e1502eee49"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+