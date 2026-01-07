В России увеличилось число регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей

Число регионов России со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей возросло до 14

Количество российских регионов со средней зарплатой свыше 100 тыс. рублей в октябре 2025 года достигло 14. Об этом, ссылаясь на статистические данные, сообщает РИА Новости.

Средняя ежемесячная зарплата россиян за год увеличилась с 86,6 тыс. до 99,7 тыс. рублей. При этом количество регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей за год выросло с 12 до 14.

Самые высокие трудовые доходы отмечены на Чукотке (209,4 тыс. рублей), Магаданской области (179,7 тыс.), Москве (173,7 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (168,2 тыс.) и Камчатке (165 тыс.).

В число регионов с зарплатой свыше 100 тыс. рублей также вошли Сахалин, Ненецкий автономный округ, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Мурманская область, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский и Забайкальский края.

Ранее в России назвали профессии с самым высоким ростом медианных зарплат в 2025 году.

2 января сообщалось, что в России лишь сфера перестрахования предлагает среднюю зарплату в 400 тыс. рублей.

