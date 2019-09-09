Трамп готов посодействовать переговорам России с Украиной

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов содействовать переговорам между Россией и Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он готов пойти на этот шаг, если для налаживания диалога между странами потребуется его участие, то он готов на это.

Трамп также назвал обмен заключенными очень большим и очень положительным шагом.

Ранее сообщалось, что советник президента США Джон Болтон прокомментировал обмен заключенными между Россией и Украиной.