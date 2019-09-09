Лавров и Шойгу прокомментировали призыв к России быть «нормальной страной»

Министр иностранных дел Сергей Лавров ответил на слова главы Пентагона Марка Эспера о том, что Россия могла бы вести себя как более нормальная страна. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Лаврова, Эспер призвал Россию действовать как нормальная страна, а не как США, которые бомбили Ирак и Ливию и тем самым грубейшим способом нарушили международное право.

При этом политик заметил, что в случае потакания желаниям Вашингтона российской стороне пришлось бы потратить огромное состояние на вмешательство в дела других стран, как это сделал конгресс США.

Кроме того, он подчеркнул, что Россия вряд ли бы смогла подобно Соединенным Штатам поддержать антиконституционный госпереворот, который произвела оппозиция на Украине в феврале 2014 года.

«Мы, наверное, все-таки побудем пока ненормальными», — ответил министр обороны России Сергей Шойгу в свою очередь.

Ранее сообщалось, что глава Пентагона назвал требования к Москве для совместной работы с Вашингтоном.