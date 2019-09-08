В Сети высмеяли слова Порошенко о причастности к обмену между РФ и Украиной

Пользователи Сети отреагировали на слова экс-президента Украины Петра Порошенко, заявившего, что освобождение украинцев в рамках обмена заключенными между Россией и украинской стороной является и его заслугой. Об этом пишут «Известия».

Издание отмечает, что пост Порошенко, в котором он себя хвалит набрал уже 3 тыс. комментариев. В некоторых из них можно было встретить иронию и сарказм со стороны людей.

«Опять несет какую-то дичь, присваивая себе чужие заслуги», — написал один из пользователей.

Также люди писали слова поддержки, говоря, что освобождение заключенных это не заслуга действующего главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее сообщалось, что Порошенко отреагировал на обмен заключенными между Россией и Украиной.