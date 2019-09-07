Захарова отреагировала на обмен задержанными между Россией и Украиной
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на завершившийся обмен заключенными между Россией и Украиной. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По ее мнению, произошедшее стало результатом политической воли.
«Несмотря на то что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг», — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35». Об этом объявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.