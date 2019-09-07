Трамп завершит кампанию по оказанию помощи нелояльным США странам

Президент США Дональд Трамп намерен прекратить выделение средств для оказания помощи нелояльным странам в пользу поддерживающих политику Вашингтона государств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные газеты Politico.

Как отмечается, администрация США желает найти новых союзников ввиду растущей конкуренции с Россией и Китаем во внешней политике. При разрыве отношений с нелояльными Соединенным Штатам странами Вашингтону в дальнейшем не придется оказывать им гуманитарное содействие.

Предполагается, что в число упомянутых стран будут включены ряд азиатских, африканских и латиноамериканских государств, в том числе равняющихся на Китай.

Кроме того, новая стратегия Белого дома принесет выгоду экономике страны, а также сделает США лидером в глобальной энергосистеме.

В администрации США не стали комментировать статью.

Ранее сообщалось, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров.