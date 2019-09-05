Путин прокомментировал переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной

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Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во... Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во...
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию относительно обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, комментарий был сделан в ходе ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, в ходе переговоров обеим странам было непросто принимать решения в отношении конкретных заключенных.

В то же время, он отметил, что переговоры подходят к финальной стадии, и в ближайшее время все станет известно.

Глава России также выразил уверенность, что обмен будет масштабным.

«Я думаю, это было бы достаточно большим шагом вперед — в сторону нормализации (российско-украинских отношений. — «Газета.Ru»)», — заключил Путин.

Ранее источники назвали возможную дату обмена заключенными между Россией и Украиной.