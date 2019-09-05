Путин прокомментировал переговоры по обмену заключенными между РФ и Украиной

Российский лидер Владимир Путин прокомментировал ситуацию относительно обмена заключенными между Россией и Украиной. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Как отмечается, комментарий был сделан в ходе ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, в ходе переговоров обеим странам было непросто принимать решения в отношении конкретных заключенных.

В то же время, он отметил, что переговоры подходят к финальной стадии, и в ближайшее время все станет известно.

Глава России также выразил уверенность, что обмен будет масштабным.

«Я думаю, это было бы достаточно большим шагом вперед — в сторону нормализации (российско-украинских отношений. — «Газета.Ru»)», — заключил Путин.

Ранее источники назвали возможную дату обмена заключенными между Россией и Украиной.