Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не явилась в Верховную Раду Украины во вторник, 3 сентября, из-за произошедших горестных событий в семье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление депутата украинского парламента и члена фракции Валентина Наливайченко.

Отмечается, что депутат не объяснил, какая именно трагедия произошла в семье политика.

«Насколько мы знаем... в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — заявил Наливайченко.

При этом парламентарий заверил, что Тимошенко позже сама объяснит ситуацию.

Ранее сообщалось, что украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности.