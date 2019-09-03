Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье
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Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко не явилась в Верховную Раду Украины во вторник, 3 сентября, из-за произошедших горестных событий в семье. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на заявление депутата украинского парламента и члена фракции Валентина Наливайченко.
Отмечается, что депутат не объяснил, какая именно трагедия произошла в семье политика.
«Насколько мы знаем... в ее семье горе, и по семейным обстоятельствам Юлия Владимировна сегодня не с нами», — заявил Наливайченко.
При этом парламентарий заверил, что Тимошенко позже сама объяснит ситуацию.
Ранее сообщалось, что украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности.