Посольство России осудило заявление Джонсона о Второй мировой

Российское посольство в Британии осуждающе отнеслось к словам премьера Бориса Джонсона о Второй мировой войне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Джонсон заявил, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии и страна фактически оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».

В посольстве России ответили, что приравнивать действия СССР к гитлеровской агрессии неприемлемою.

Диппредставительство напомнило, что Британия противодействовала предложению СССР о создании антигитлеровского альянса, в том числе и для защиты Польши.

Большинство британцев и россиян чтут российско-британский союз во Второй мировой войне, добавили в посольстве.