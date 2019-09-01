В Польше обвинили Россию в нежелании принять «историческую правду»

Российскую сторону не пригласили на посвященные годовщине начала Второй мировой войны мероприятия в Польшу, так как Россия не хочет принять правду в истории. Об этом заявил замглавы МИД страны Шимон Шинковский вель Сенк, передает Radio Maryja.

По его словам, приглашенными гостями на мероприятия стали многие страны ЕС, а также НАТО и представители «Восточного партнерства». Россия же незаинтересованно в том, чтобы признать события в «духе исторической правды».

Также он подчеркнул, что главу России Владимира Путина уже приглашали на подобные мероприятия в Польше, теперь вместо него пригласили американского президента Дональда Трампа.

Ранее сообщалось, что Польшу раскритиковали за отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны.