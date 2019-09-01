Замминистр МИД Польши назвал позицию России несоответствующей «исторической правде»

Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что позиция России не соответствует «исторической правде». Об этом передает Radio Maryja .

Такое заявление он сделал во время интервью, в котором объяснил, почему Россию не пригласили на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые должны 1 сентября пройти в Польше.

«Мы хотим отметить эту дату в духе исторической правды», — отметил Шиньковский.

По его мнению, у России отсутствует заинтересованность в этом.