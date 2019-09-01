Замминистр МИД Польши назвал позицию России несоответствующей «исторической правде»
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Заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что позиция России не соответствует «исторической правде». Об этом передает Radio Maryja .
Такое заявление он сделал во время интервью, в котором объяснил, почему Россию не пригласили на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, которые должны 1 сентября пройти в Польше.
«Мы хотим отметить эту дату в духе исторической правды», — отметил Шиньковский.
По его мнению, у России отсутствует заинтересованность в этом.