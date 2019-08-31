Пушков отреагировал на обещание нового главы МИД Украины о Донбассе

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко относительно конфликта в Донбассе. Об этом он написал в твиттере.

До этого Пристайко заявил, что, если процесс урегулирования конфликта в Донбассе продвинется дальше, то власти Украины задумаются над следующими шагами. В частности в качестве таких шагов он назвал возвращение людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистию.

По словам сенатора, новому главе МИДа не следует брать пример с экс-министра иностранных дел Павла Климкина, а следует «научиться правильно читать соглашения».

Он отметил, что намерение Пристайко решить вопрос с Донбассом за полгода является амбициозной, но сомнительной идеей.

Сенатор пояснил, что сначала Киеву надо выполнить Минские соглашения, в частности прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения.

«И научится правильно читать соглашения: Климкин их читал с конца», — заключил Пушков.

Ранее Пристайко стал новой главой МИД Украины.